США ответят рф, если она применит ядерное оружие против Украины

Соединенные Штаты планируют ответить на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение.

Об этом в эфире СNN заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Украинская правда".

Ведущая Дани Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличаться в случае использования россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

– Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно), – ответил Салливан. - Мнение о том, что как-то существуют отличия в его (ядерном оружии) использовании, я считаю, является опасной идеей.

- Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, прислать очень четкое и решительное сообщение россии, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте, – резюмировал Салливан.

Напомним, что ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что порог применения россией ядерного оружия по-прежнему считается высоким, но если москва на это все же решится, это станет "последней ошибкой".

Также напомним, что 17 октября начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.