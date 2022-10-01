Очевидец рассказал о расстреле на белогородском полигоне – мусульмане убили подполковника, оскорбившего их религию

Причиной стрельбы на полигоне оккупантов в поселке Солоты Валуйковского района Белгородской области россии стало нежелание мобилизованных мусульман отправляться на войну против Украины, а непосредственным поводом - слова подполковника Лапина относительно Аллаха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

– Началось все с того, что некоторые наши солдаты – дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что это не наша война и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, всех собрал и стал говорить, что это священная война. Все происходило утром у плаца. Начался конфликт, начали толкаться, - рассказал российскому изданию Astra очевидец и один из пострадавших, лечащийся в госпитале.

– Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война – это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, следовательно, трус, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты поклялся". Я лично думаю, что это больше всего и задело. Фраза очень многих шокировала – из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане – и башкиры, и татары, – продолжил собеседник.

После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт, однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось.

- А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбище, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были контрактники и мобилизованы, - продолжил солдат. – За две-три минуты до того, как начать стрельбу, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону.