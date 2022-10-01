Зеленский призвал брать как можно больше оккупантов в плен, чтобы обменять их на украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения ВСУ, которые взяли в плен оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

– Отдельно я хочу отметить те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен русских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев. Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой.