ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Юге украинская ПВО сбила 11 «шахидов»

Уже 236-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 октября.

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00:12 На юге Украины Воздушное командование "Юг" и подчиненные ему подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили дроны-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Дроны сбили в течение часа – с 21:30 до 22:30. На счету Воздушных сил 9 дронов. По одному «шахиду» было уничтожено подразделениями Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

00:07 Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала США сделать все возможное, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, особенно комплексов противовоздушной обороны, на фоне последних ракетных атак россии по украинским городам.

Об этом она заявила во время прямого эфира на телеканале CBS News, сообщает Укринформ.

– К сожалению, эти системы трудно производить, и они еще не готовы… Но мы делаем все возможное и просим наших партнеров сделать все возможное, чтобы ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем, – сказала глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что крайне необходимо оградить как можно больше украинских населенных пунктов от российских ракет, от которых страдают мирные жители, в том числе дети.

Маркарова отметила, что от путина можно ожидать всего, несмотря на его заявления, тем более что развернутая в россии в последние недели мобилизация стала провальной, так как не принесла ему никаких преимуществ.