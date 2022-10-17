Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили полсотни оккупантов, два танка, ЗРК «Тор» и несколько артсистем

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 16 октября доступна по этой ссылке.

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07:14 Обстановка на Южнобугском направлении остается напряженной и динамичной в развитии. Силы обороны держат занятые позиции и инициативу в ведении боевых действий, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 16 октября.

Противник продолжает активную оборону, предпочитая контрбатарейную борьбу. Наносит огневое поражение по нашим позициям с применением авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и минометов.

Из-за сверхбольшой активности личного состава оккупационных войск по поводу обращений о сдаче в плен генпоркуратура рф вынесла решение о блокировании сайта украинского проекта «Хочу жить». Но продолжают работать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать.

Продолжая техногенные провокации и психологический террор мирного населения тыловых регионов, к вечеру оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно, пострадавших нет.

В течение боевого дня враг пять раз атаковал вдоль всей линии фронта и по прилегающим населенным пунктам штурмовиком и вертолетами.

Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

Обеспечены потери в количестве не менее 50 рашистов, двух танков, трех крупнокалиберных гаубиц типа «Мста» и пушки типа «Гиацинт», самоходной артустановки, миномета, зенитно-ракетного комплекса «Тор», станции радиоэлектронной борьбы, трех единиц авто-бронетехники. Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники.

Остальные результаты доразведываются.

В Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка – без изменений. Шесть кораблей, среди которых один большой десантный корабль, два надводных ракетоносителя, которые снаряжены 12 «Калибрами».