У оккупантов увеличились проблемы с логистикой из-за повреждений Крымского моста, – британская разведка

Логистические проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на Юге Украины, обострились после повреждения Крымского моста.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
«Проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на Юге Украины, вероятно обострились после повреждения Крымского моста 8 октября 2022 года. Ремонтные работы продолжаются, а мост открыт для движения. Однако у моста остается большая очередь грузовиков, ожидающих проезда», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что российские силы на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технических поставок через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности через Крымский мост.
«Поскольку российские войска в Херсоне напряжены, а маршруты поставки через Крым ухудшены, наземная линия поставок через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь становится узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации», - добавили в ведомстве.