У оккупантов увеличились проблемы с логистикой из-за повреждений Крымского моста, – британская разведка

Логистические проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на Юге Украины, обострились после повреждения Крымского моста.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на Юге Украины, вероятно обострились после повреждения Крымского моста 8 октября 2022 года. Ремонтные работы продолжаются, а мост открыт для движения. Однако у моста остается большая очередь грузовиков, ожидающих проезда», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские силы на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технических поставок через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности через Крымский мост.