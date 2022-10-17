В Лимане нашли тела еще семерых гражданских, убитых во время российской оккупации

В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.

«В Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации», - написал он.

Также он рассказал, что за прошедшие сутки оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты региона, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

«За 16 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке. Еще 10 человек за вчера получили ранения», – сообщил Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1020 человек, еще 2415 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.