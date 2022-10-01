«Будет полная жопа. Это только начало, Коля»: Оккупант на Херсонском направлении ожидает наступления ВСУ

Военнослужащий незаконного вооруженного формирования «лднр» на первой линии фронта Херсонского направления понимает, что ожидает их в ближайшее время.
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
– Как дела? – спрашивает оккупанта собеседница.
– Ну, как сказать, и не хорошо, и не плохо. Но много «плохо», чем хорошо – ответил захватчик.
– Ночь как прошла?
– Давят, давят.
– Да у нас тоже: грохочет, грохочет вокруг да около. Будет полная жопа. Это только начало, Коля. Вообще вы отошли прям очень хорошо, получается.
– Мы на два (отходим), а они на шаг наступают.
– А вы на переднем крае там, да?
– Да. Мы их видим.
– Видите их, да? Понятно. Вчера говорили, что вот вчера у вас там была разведка боем, а вот через день, через два будет полномасштабное наступление.
– Ихнее?
– Да.
– Мы это знаем.
– Ясно. Да у нас тут за Артёмовск тоже бьют, бьют, никак не возьмут этот Артёмовск тоже.
– Авдеевку…
– Та, за Авдеевку молчат вообще. Авдеевка заглохла тоже. У нас же тоже и на Красном Лимане там тоже отступают. Всё уже, зашли (украинцы) на территорию Луганской области.
– А что ж этот, путин, ничего там не пишет?
– А кто его знает, что он там телится. Говорят, что силы там собраны: и с вашей там стороны силы собраны в Крыму, и там, и там. А толку от этого. Чего он этим бросается – непонятно.