Подозреваемого в госизмене мэра Святогорска разоблачили еще на краже ₴3 миллионов

Владимир Бандура Сотрудники ГБР сообщили новое подозрение бывшему мэру Святогорска в завладении бюджетными средствами более чем на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что в 2020 году Святогорская громада заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детского сада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений по продлению сроков реконструкции.

Впоследствии мэр подписал акты приемки выполненных работ. При этом он внес в них ложные данные о полном завершении строительства. Из-за этого из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (частями 2, 4, 5 статьи 191 УКУ) и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия6 статьи 3 УКУ). Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Владимир Бандура был избран мэром Святогорска в 2020 году от запрещенной ныне партии ОПЗЖ.

7 июня 2022 года, во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину, город оккупировали войска РФ, а тогдашний председатель Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов и обвинил ВСУ в военных преступлениях и поджоге Всехсвятского скита.

Против Бандуры было открыто уголовное производство по факту государственной измены, он публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и власть Украины.

Позже один из главарей террористической группировки «днр» Денис Пушилин заявил, что Бандура стал «главой администрации» во временных оккупационных властях города.