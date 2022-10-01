Министр Галущенко потребовал закрыть небо над украинскими объектами энергетики

Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики, поскольку российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.
Об этом сообщает в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.
Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелу энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.
Кроме того, в результате повреждения подстанции обесточен и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.
«Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами», - подчеркнул Галущенко.
Также он призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, особенно - в часы вечернего пика - с 17-00 до 23-00.
«Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне», - добавил он.
Напомним, «Укрэнерго» может ввести графики отключения электроэнергии после атак на энергообъекты.