«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг»: В «Укроборонпроме» намекнули на завершение разработки ответа на Shahed

«Укроборонпром» в ответ на атаки иранских дронов-камикадзе Shahed анонсировал появление оружия, способного поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Также в госконцерне показали фото фрагмента разработки.
Об этом сообщается на Facebook -странице ДК «Укроборонпром».
«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку.
Сегодня Киев в очередной раз подвергся ударным беспилотникам «Герань-2», известным как «Шахед-136». Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все.
ВСУ побеждают на поле боя, поэтому атаки воздушными «мопедами» – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы.
Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», – говорится в сообщении.