«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг»: В «Укроборонпроме» намекнули на завершение разработки ответа на Shahed

«Укроборонпром» в ответ на атаки иранских дронов-камикадзе Shahed анонсировал появление оружия, способного поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Также в госконцерне показали фото фрагмента разработки.

Об этом сообщается на Facebook -странице ДК «Укроборонпром».