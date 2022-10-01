СБУ объявила подозрение активному участнику николаевского «антимайдана», который помогал оккупантам проводить «референдум» на Кинбурне

константин тистол СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме еще одному участнику незаконного "референдума" в Николаевской области.

Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Николаевской области и в областной прокуратуре.

Сотрудники установили, что злоумышленник добровольно участвовал в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Кинбурнской косы, также предатель фигурирует в репортаже российского информационного издания и вражеских телеграм-каналов.

По материалам следствия, предатель скрывается на временно оккупированной территории АР Крым и является одним из лидеров николаевского «антимайдана», который в 2014 году осуществлял блокировку одной из воинских частей.

В ходе проведения обыска по месту регистрации, обнаружена и изъята копия паспорта гражданина России, а также запрещены атрибуты российской пропаганды.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность), по факту добровольного участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Николаевской области.

Колаборанту грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации «Преступности.НЕТ», подозрение объявили Константину Тистолу.

Константин Тистол был руководителем николаевского пропагандистского сайта «Набат», одним из организаторов пророссийских митингов в Николаеве в феврале и марте 2015 года. Впоследствии он был объявлен вместе с его соратниками, 18-летним Андреем Гончаруком (позже был ликвидирован на Донбассе), в розыск за совершение ряда преступлений, в частности, посягательства на территориальную целостность Украины, после чего они бежали в Крым, а затем – на Донбасс.

Напомним, как «главу» оккупационной администрации в Снигиревке Юрия Барбашова вызывали на допрос в СБУ.

Юрий Барбашов ранее жил в Николаеве и работал на местных телеканалах. В 2014 году он поддерживал сепаратистов и был активным участником «антимайдана» в Николаеве. Барбашова не раз замечали на «собраниях», которые возглавлял сепаратист, экс-нардеп от «партии регионов» Олег Царев. В частности, Барбашов ездил на эти мероприятия в оккупированный Донецк.

Позже николаевский сепаратист Юрий Барбашов сбежал к боевикам в Луганск, став «ополченцем» местной «народной республики».

Стоит отметить, что что Барбашов числился в картотеках николаевской милиции как наркоман – его поймали в 2011 году на хранении конопли, но боевик «лнр» за этот проступок отделался всего лишь штрафом.