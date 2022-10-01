Следствие собрало доказательства на пойманную группу наемников из «вагнера» и гру рф относительно пыток участников АТО

Следствие собрало доказательства причастности наемников из частной военной компании «вагнер» и спецназа российской разведки к пыткам участников АТО в Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Харьковской областной прокуратуре.

О задержании этой группы военных преступников СБУ сообщала 11 октября. Одного оккупанта при штурме ликвидировали, а четверых взяли в плен.

Служба безопасности установила, что, находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые «зачистки» местного населения и «охотились» на АТОвцев.

Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского главного разведывательного управления генштаба рф, а еще двое – наемники частной военной компании.

В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО.

По данным следствия, всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и удерживали без воды и питания. Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотически настроенных жителях региона.

«Каждого из украинских военных оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и содержали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям», – рассказали подробнее о пытках в прокуратуре.

После издевательств и бесчеловечных пыток российские солдаты отпустили троих участников АТО.

Эти и другие факты их зверств позволили сообщить рашистам о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Досудебное расследование продолжается и СБУ делает все, чтобы выявить преступления российских оккупантов на нашей земле и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, как в Сети опубликовали видео с места казни в Купянске Харьковской области, где оккупанты убивали гражданских (21+).