В Минобороны просят не публиковать бортовые номера дронов-камикадзе, чтобы не помогать врагу

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призывает не публиковать номера дронов-камикадзе, которыми атакуют оккупанты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве советуют избегать бессознательного распространения разведывательной информации.

Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели. Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Так же придерживаемся старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон… Поэтому будем бдительны и не давай врагу то, за что он активно охотится”, - объяснила Маляр.