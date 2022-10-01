Немецкая разведка опасается, что россия может устроить политические убийства в Европе

Российский диктатор владимир путин фактически объявил войну всему Западу, не исключены политические убийства в Европе.

Об этом заявили председатель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль и президент Управления по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг на слушаниях в Бундестаге, пишет Лига.net.

По их словам, война россии против Украины означает, что путин объявил войну всему демократическому миру, а "тлеющее соперничество превратилось в открытую борьбу". Они отметили, что война "изменяет правила игры", в частности влияет на внутреннюю безопасность в Германии. Разведчики привели в пример высылку из страны 40 российских шпионов в апреле и подчеркнули, что "это далеко не все из них".

Каль и Хальденванг сказали, что "порог запрета" для операций российских спецслужб в Германии упал, поэтому нельзя исключать сценариев с политическими убийствами в ФРГ.