В Норвегии задержали шестерых россиян, фотографировавших секретные объекты

В Норвегии арестовали шестерых граждан россии, незаконно фотографировавших тайные объекты.

Об этом сообщает Лига.net.

На прошлой неделе полиция Норвегии задержала мужчину с гражданством россии и Израиля. На границе у него в машине обнаружили дроны, также был задержан россиянин, управлявший дроном, летевшим возле аэропорта в Тромсе.

После этого 11 октября были задержаны трое россиян и одна россиянка, у которых обнаружили фотоаппараты с большим количеством зафиксированных секретных объектов. 14 октября местный суд оставил их под стражей на неделю.

Ранее норвежская национальная гвардия была развернута вблизи важных объектов, связанных с экспортом энергоресурсов, после того, как норвежские власти усилили защиту норвежских газовых и нефтяных объектов после утечек из газопроводов Северный поток и Северный поток-2.