Су-34 оккупантов летел бомбить Украину, но упал на российскую многоэтажку

В городе Ейск в краснодарском крае рф военный самолет упал на многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает “Медуза”.

На жилой дом упал истребитель-бомбардировщик Су-34. По предварительной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.

В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар, пострадали не меньше 15 квартир.

Отметим, что Ейск находится недалеко от Украины - “напротив” Мариуполя на другом берегу залива в Азовском море. Возле города находится военный аэродром. Вероятнее всего, что Су-34 с боеприпасами летел в Украину, чтобы убивать воинов ВСУ или мирных жителей.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения рф николаевский летчик-герой Матуляк ценой жизни отвел подбитый самолет от жилых домов.