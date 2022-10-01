«путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину», - Зеленский про удары по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об ударах россии иранскими дронами по Киеву, где один из них попал в жилой дом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Напомним, что в результате российской атаки погибла находившаяся на шестом месяце беременности Виктория Замченко и ее муж.

– В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «шахидом». Парень и беременная девушка на шестом месяце... владимир путин может записать себе очередное «достижение» – убил еще одну беременную женщину.

- В общей сложности четыре человека убиты только этим «шахидом». Были и другие попадания. Более 25 населённых пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора! Просто сейчас происходит новая российская атака дронами – есть сбития, - рассказал Зеленский.

Он пояснил, что украинским воинам удается сбивать часть ракет и дронов. Только за 12 часов удалось уничтожить 37 иранских «шахидов» и несколько крылатых ракет.