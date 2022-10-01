«Нет в Иране или где-либо такого оружия, которое может сломать украинцев», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев проявить единство в трудные времена.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-либо такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет, и чего никогда не простит врагу, - сказал он.

Зеленский говорит, что наше единство должно быть и дальше максимальным.

- Учитывайте, пожалуйста, просьбы энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно.