«Нет в Иране или где-либо такого оружия, которое может сломать украинцев», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев проявить единство в трудные времена.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-либо такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет, и чего никогда не простит врагу, - сказал он.
Зеленский говорит, что наше единство должно быть и дальше максимальным.
- Учитывайте, пожалуйста, просьбы энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно.
- Помогайте местным общинам ликвидировать последствия террористических ударов, если у вашего бизнеса есть такая возможность. Заботьтесь, пожалуйста, о тех своих знакомых и соседях, которые остаются наедине и нуждаются в внимании или помощи, в частности о стариках. И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и к ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь, несмотря на любые попытки россии ее сломать, - сказал Зеленский.