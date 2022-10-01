ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: «Азов» показал, как встречали освобожденных из плена женщин

Уже 237-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 октября.

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00:17 «Азов» показал, как встречали освобожденных из плена женщин-военнослужащих, защищавших Мариуполь.

00:13 Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи, сообщили в Министерстве обороны.

- Мы очень благодарны правительству Италии, министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии. Украина высоко ценит вашу поддержку! - прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

00:10 Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении.