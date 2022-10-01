Война на Николаевщине: В Николаеве вражеская ракета попала в дом, есть погибший

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 17 октября доступна по этой ссылке.

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07:24 Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно сложная, но контролируемая, сообщили в ОК «Юг», подводя итоги суток 17 октября.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневые поражения наших войск с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Враг пытался диверсионно-разведывательной группой во взвод обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции.

Территориальные громады вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно страдают от вражеских обстрелов, ракетных ударов, атак дронами. Продолжается и враждебный техногенный шантаж посредством поражений объектов критической инфраструктуры. Все это меры психологического воздействия на мирное население, давление на руководство страны и мировое сообщество.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг усилил воздушную разведку.

Продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской громаде. Четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» выпустил по сельскохозяйственным территориям. Без жертв.

Из тяжелой артиллерии обстреляна Куцурубская громада вдоль побережья. Без человеческих потерь.

Армейской и штурмовой авиацией враг четырежды атаковал Великоалександровскую громаду Бериславщины.

Нашими авиаторами в ответ нанесены 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Получены подтверждения о потерях врага в количестве 22 рашистов, четырех танков, двух минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и трех единиц автобронетехники. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», четыре единицы автобронетехники.

07:07 Ночью одна из вражеских ракет, предварительно С-300, попала в двухэтажный жилой дом, сообщили в ГУ ГСЧС.

Из-за обстрела часть дома обрушилась. Спасатели проводили поисковые работы – под завалами оставался человек.

Впоследствии в военной комендатуре сообщили об одном погибшем.

06:35 В области объявлена воздушная тревога.