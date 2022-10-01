Зеленский отреагировал на обстрел Николаева: «Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах боролись российские террористы?»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы Николаева, в результате которых погиб 56-летний мужчина.

Глава государства опубликовал видео с последствиями обстрелов в Telegram.

«Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах боролись российские террористы? – написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями, а лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать.