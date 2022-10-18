Оккупанты похитили еще двух работников Запорожской АЭС

В понедельник, 17 октября, российские оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

О месте пребывания и состоянии заложников ничего не известно.

«Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и задействовать все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей», – отметили в «Энерго».

Напомним, что из-за обстрела российских войск 17 октября на станции отключилась последняя линия связи с энергосетью.