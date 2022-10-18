Российская армия использует зэков как «пушечное мясо» – их пускают впереди, чтобы разведать позиции ВСУ

Набирая зэков в российских тюрьмах, глава ЧВК «Вагнер» обещал им, что они смогут «смыть свои грехи» кровью украинцев и получат «чистые» документы. Но, несмотря на обещания, их забрасывают на передовую как «пушечное мясо».

Об этом сообщает СБУ.

Некоторые «добровольцы», как этот пленник на допросе СБУ, «повоевал» в Украине 2 дня – приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

- Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю, – зізнається загарбник.

По его словам, их вербовал лично главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин. Он рассказывал, что зэки будут воевать бок о бок с «опытными» военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой.

Из 1200 заключенных 267 сразу согласились на «мобилизацию».

Но в считанные дни этот оккупант осознал, что «здесь совсем не так», и понял, что выживет, только сдавшись в плен.

Напоминаем о «горячей линии» для пленных и их родственников: +380665803498, +380931192984.

Как известно, у российских оккупантов, воюющих в Украине, построена система «заградотрядов», согласно которой стоящих на передней линии зэков расстреляют мобилизованные новички, стоящие на второй линии. А их расстреливают регулярные войска, стоящие на третьей линии.