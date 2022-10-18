Британская разведка: «Россия терпит неудачи на поле боя, поэтому более активно атакует гражданскую инфраструктуру»

Ключевой целью российских массированных ракетных ударов по территории Украины является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

С 10 октября россия поддерживает повышенный темп нанесения дальнобойных ударов по целям на территории Украины, отмечается в сообщении.

Удары наносились крылатыми ракетами, зенитными ракетами класса «земля-земля» и поставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами «Шахед-136».

«Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, скорее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам», – говорится в сообщении.

Напомним, МИД Украины призвал Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии.