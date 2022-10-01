Расстрел автоколонны на Харьковщине: Следствие нашло 26 жертву оккупантов, прошедшею раненым 1,5 километра, и двух спасенных детей

В Харьковской области 17 октября прокуроры и следователи СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых после расстрела оккупантами автоколонны обнаружили 26 жертву зверского российского террора — 19-летнего юношу.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как известно, расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей была обнаружена после деоккупации значительной территории Харьковщины. Сначала на месте военного преступления обнаружили 24 тела, среди которых 13 детей. Впоследствии в посадке обнаружили еще погибшую женщину.

«По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он ранен прошел около 1,5 км и умер в посадке», – рассказали в прокуратуре.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Кроме того, установлено, что во время расстрела удалось спастись двум деткам — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие», – добавили в ведомстве.

Благодаря прокурорам Харьковщины, которые обратились в Общество Красного Креста Украины, дети находятся в безопасности и переданы их родным бабушкам.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в чевидцы рассказали , как кафиры расстреляли эвакуационную колонну на Харьковщине.