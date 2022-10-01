«Народу много, толку нету»: Оккупант рассказал, как они убегали от границы с Николаевщиной и о бесполезности мобилизации

Российский оккупанты на Херсонском направлении рассказал об отступлении со своих позиций и бессмысленном результате мобилизации в рф.

Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– В Херсонской. Мы сейчас откатились, я был возле …синовки, сейчас откатились «домой». Сейчас Давыдов Брод, сейчас опять в лесу торчим, в лесополках. Чё тут, ничё нету, ни воды, ни связи […] Три дня не мылся, – сказал оккупант.

– Слушай, мы тут читаем новости всякие, то что мобилизация, а пацанов забрали, у них, бл*ть, там уже, с*ка, с сердечными приступами умирают они. Чё происходит? – спрашивает собеседница.

– Забирают, Оля. Народу то понагнали много, толку нету.

– Ну, я понимаю. Многие необученные, это просто, ну, наверное, пушечное мясо. Я не заню, как назвать это всё, что происходит.