«Говорят, в россии нас героями считают»: Оккупантам, бежавшим из захваченного ими же Лимана, собираются вручить ордена

Российские оккупанты, которые бежали из захваченного ими же Лимана в ходе контрнаступления ВСУ, получат ордена от российского руководства.
Об этом шла речь в перехваченном украинской разведкой разговоре одного из агрессоров с его матерью.
Оккупант сообщил, что их постоянно обстреливают, каждый день погибают его сослуживцы, на передовую уже отравили 3 тысячи заключенных, а за «оборону» Лимана им хотят вручить ордена.
-Ты сейчас можешь разговаривать, мам?
-Да, но я в автобусе, но могу, могу. Вы хоть оборону держите там?
-Да, держим, вроде бы как.
-Русь, у вас большие потери там?
-Мам, ну каждый день 200-е, 300-е, ну, раненые и трупы есть, каждый день что-то есть, мам.
-А, слышишь, а заключенных вам доставили в подмогу?
-Да, зеки – они на передовой тоже – 3000 зеков.
-3000? Слушай, Руся, ты хоть живой приходи.
-Обязательно, говорю, приеду живой, конечно, мам, обещаю тебе. Слышишь, нам это, смотри, нам, вроде бы, орден за Лиман дадут, за город Лиман. То, что мы оборонялись, там говорят, что в россии нас героями считают – герои Лимана.
-А сколько вас там человек сейчас на передовой?
-Та тут по всем местам, мам. Ну вот в Лимане нас было 300 где-то человек, а их там 4000 – и вот мы это, эвакуировали нас.
-Смотри, а сейчас подмога подошла, легче вам стало, да?
-Да, но все равно стреляют каждый день, мам. Стреляют, мины разрываются.
-А ты слышал, что путин Киев взорвал?
-Такой информацией не владеем, мам.
Напомним, российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об «успехах» на Лиманском и Бахмутском направлениях.