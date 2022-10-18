«Говорят, в россии нас героями считают»: Оккупантам, бежавшим из захваченного ими же Лимана, собираются вручить ордена

Российские оккупанты, которые бежали из захваченного ими же Лимана в ходе контрнаступления ВСУ, получат ордена от российского руководства.

Об этом шла речь в перехваченном украинской разведкой разговоре одного из агрессоров с его матерью.

Оккупант сообщил, что их постоянно обстреливают, каждый день погибают его сослуживцы, на передовую уже отравили 3 тысячи заключенных, а за «оборону» Лимана им хотят вручить ордена.

-Ты сейчас можешь разговаривать, мам? -Да, но я в автобусе, но могу, могу. Вы хоть оборону держите там? -Да, держим, вроде бы как. -Русь, у вас большие потери там? -Мам, ну каждый день 200-е, 300-е, ну, раненые и трупы есть, каждый день что-то есть, мам. -А, слышишь, а заключенных вам доставили в подмогу? -Да, зеки – они на передовой тоже – 3000 зеков. -3000? Слушай, Руся, ты хоть живой приходи. -Обязательно, говорю, приеду живой, конечно, мам, обещаю тебе. Слышишь, нам это, смотри, нам, вроде бы, орден за Лиман дадут, за город Лиман. То, что мы оборонялись, там говорят, что в россии нас героями считают – герои Лимана. -А сколько вас там человек сейчас на передовой? -Та тут по всем местам, мам. Ну вот в Лимане нас было 300 где-то человек, а их там 4000 – и вот мы это, эвакуировали нас. -Смотри, а сейчас подмога подошла, легче вам стало, да? -Да, но все равно стреляют каждый день, мам. Стреляют, мины разрываются. -А ты слышал, что путин Киев взорвал? -Такой информацией не владеем, мам.

Напомним, российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об «успехах» на Лиманском и Бахмутском направлениях.