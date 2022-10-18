«Не осталось пространства для переговоров»: Зеленский сообщил, что рф ракетными ударами уничтожила треть украинских электростанций

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18.10.2022 13:50

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены российскими ракетными ударами.

Об этом он написал в Twitter.

«Другой вид российских террористических атак: нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», - написал Президент Украины.

В то же время, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в связи с обстрелами ситуация сложилась критическая.

- У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения, - заявил он в эфире национального телемарафона.

Напомним, британская разведка сообщила, что причиной массированных обстрелов объектов энергоинфраструктуры Украины является проигрыш россии на поле боя.

Фотофакт