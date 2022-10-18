«Не осталось пространства для переговоров»: Зеленский сообщил, что рф ракетными ударами уничтожила треть украинских электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены российскими ракетными ударами.

Об этом он написал в Twitter.

«Другой вид российских террористических атак: нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», - написал Президент Украины.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

В то же время, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в связи с обстрелами ситуация сложилась критическая.

- У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения, - заявил он в эфире национального телемарафона.

Напомним, британская разведка сообщила, что причиной массированных обстрелов объектов энергоинфраструктуры Украины является проигрыш россии на поле боя.