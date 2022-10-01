СБУ проверяет причастность работников ГП «Антонов» к уничтожению «Мрии» – гендиректора уже разоблачили на одном преступном факте

СБУ устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 «Мрия» и, в частности, то, почему руководство ГП «Антонов» не приняло все необходимые меры для его сохранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства.

Расследование установило, что должностные лица, несмотря на оговорки государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.

«Отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов», – отметили в СБУ.

Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

В СБУ отметили, что при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.

Так, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник.

Таким образом, уклоняющие смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По этому факту эксдиректор уже сообщен о подозрении по части 2 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 «Мрия».

Напомним, что на заводе «Антонов» заявили, что восстановят легендарный самолет «Мрия», разрушенный оккупантами, но о сроках говорить пока рано.

Также напомним, что у прежнего руководства государственного предприятия «Антонов» нашли финансовых нарушений на общую сумму около 1 миллиарда гривен за период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2022 года.