В украинской разведке рассказали, при каких условиях жители россии начнут бунтовать

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что люди в россии взбунтуются, если потери на войне будут составлять не десятки, а сотни тысяч.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии «РБК-Украина».

«Сейчас любой переворот в россии невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю критичность ситуации, которая сейчас сложилась в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. Те, кто другого мнения – их либо уничтожают, либо слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия», – сказал Андрей Черняк.

По словам представителя военной разведки Украины, есть вероятность, что в россии может подняться «улица».

«Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимается единственным лицом. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будут сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация», – добавил представитель ГУР МО Украины.

Как отметил Андрей Черняк, люди в россии, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины – «они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах».

«Но в то же время они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицы. Когда поднимется улица, к бунтам присоединятся и представители правящей «верхушки». Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, готовые присоединиться к этому процессу. Когда их «корабль» будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от путина», – подытожил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, в россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после оглашения российским диктатором владимиром путиным частичной мобилизации.