В Херсонской области заметили два десятка иранских инструкторов, которые помогают оккупантам с дронами-камикадзе

По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности было замечено до 20 инструкторов из Ирана.

Об этомсообщили в Центре национального сопротивления Украины.

Также иранцы помогают россиянам запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

Перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовых автомобилей для перевозки морских контейнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Также напомним, что в ЕС призывают ввести против Ирана санкции за поставку россии дронов-камикадзе.