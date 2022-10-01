«Это оставляет нам меньше времени отреагировать на пуск»: Оккупанты теперь атакуют Украину ракетами из Ростовской области

Российская стратегическая авиация начала атаковать Украину уже не из региона Каспийского моря, а из Ростовской области.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

По словам Игната, стратегические бомбардировщики россии продолжают обстреливать Украину ракетами Х-101 и Х-555, но теперь делают это из Ростовской области, а не с Каспия.

- То есть ближе. Это оставляет нам меньше времени отреагировать на пуск, – сказал Игнат.

Он пояснил, что ракета летит со скоростью 900 км/ч, и если она запущена из региона Каспийского моря, то у Воздушных сил есть больше времени на реакцию, а у людей – чтобы спуститься в укрытие.

Игнат сообщил, что сейчас главная цель россиян – это объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены российскими ракетными ударами.