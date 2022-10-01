Россия оккупировала Беларусь во всех смыслах, но беларусы все равно не хотят воевать на стороне рф, – Данилов

Беларусь оккупирована россией, но беларусы все равно не хотят воевать с украинцами на стороне рф.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ERR.

Он отметил, что россия оккупировала Беларусь уже давно во всех смыслах. Но жители Республики все равно не спешат становиться плечом к плечу с россиянами в войне против Украины.

«Давайте честно скажем, что Беларусь оккупирована Российской Федерацией, причем оккупирована довольно давно - в экономическом, политическом и иных смыслах. Сейчас Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей. Мы отслеживаем все эти процессы. Но мы учитываем, что есть беларуский народ, который не имеет никакого желания воевать с нами, об этом известно не только нам, но и всем остальным, включая Путина», - сказал Данилов.

Кроме того, в интервью Данилов подчеркнул, что беларуский народ, в отличие от некоторых политических деятелей, для Украины – дружественный.

«Что бы они ни делали, белорусский народ не имеет никакого желания воевать против нашей страны. Мы очень внимательно следим за тем, как они будут использовать беларускую территорию, и в случае необходимости нами будут приняты все необходимые решения, в том числе военного характера. Решение это за президентом, который является верховным главнокомандующим. Но я еще раз повторю: мы не нападали и не собираемся нападать на Беларусь, мы защищаемся. И беларуский народ для нас - дружественный народ, в отличие от некоторых политических деятелей», - отметил Данилов.

Напомним, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывание войск двух стран.