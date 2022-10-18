Глава украинского МИД предложил разорвать дипотношения с Ираном, потому что он «стал соучастником преступлений»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Как сообщил министр на брифинге, он внес это предложение на рассмотрение президента.

«С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок по Ирану оружия россии, я вношу на рассмотрение президента предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном», – отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

«Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений россии на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие россии – будем говорить о возобновлении отношений», – добавил министр.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что «нет в Иране или где-либо такого оружия, которое может сломать украинцев».