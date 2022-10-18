«Для начала мы выйдем на границы 1991 года»: Буданов предсказал, когда будет завершаться война, и что будет с россией после этого

К лету война должна идти на завершающий этап, а россия начнет распадаться после победы.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Орестократии".

Он отметил, что украинские войска продвинутся значительно вперед, допустил увольнение Херсона, а к лету война должна прийти к завершающему этапу.

— К лету это должно подойти к завершению. Для начала мы выйдем на рубеже 1991 года, – сказал Буданов.

Он также отметил, что после своего поражения Россия начнет распадаться.

— Давайте так, после войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ. От россии отсоединятся определенные части, Россия будет выплачивать репарации нам, это все их ждет. Это приведет к смещению определенного экономического центра, который был в России, на нашу территорию, - отметил Кирилл Буданов.

Первым отсоединится Кавказский регион, затем федерация начнет разваливаться.

– Она держалась исключительно на вере в мощность режима, – добавил Буданов.

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Напомним, начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия россии не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины . Все действия кафиров были предсказуемыми.