После пролетов российских ракет Молдова решила купить системы ПВО

Власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО из-за угрозы со стороны рф.

Об этом заявил 18 октября спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, передает NewsMaker.

– Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт [нарушение воздушного пространства, - ред.]. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки, — сказал Гросу.

На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросу ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители минобороны.

– Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого, — заключил он.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что москва до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

– Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами из МВД, и бесед, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того, чтобы признать случившееся. Мы не получили подтверждения того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено, — сказал Носатый.

Напомним, что российские ракеты залетали на территорию Молдовы во время массированного обстрела гражданской инфраструктуры разных регионов Украины 10 октября.

Еще напомним, что президент Молдовы обещает принять «защитные меры», если россия посягнет на суверенитет страны.