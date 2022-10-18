В Херсонской области оккупанты вербуют зэков в местный «добровольческий батальон»

Россияне обещают заключенным в захваченных колониях на Херсонщине «амнистию» в обмен на их вступление в «добровольческий батальон имени В. Маргелова».

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления Украины.

«Да, оккупанты хотят решить проблему с отсутствием желающих воевать за врага среди местных. Но даже в заведениях лишения свободы они получают отказ, ведь заключенные тоже не желают воевать против Родины», – отметили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности покинуть регион и не становиться «человеческим ресурсом» для врага.

Вместе с тем в полиции сообщали, что задачей «батальона» является осуществление диверсионных мер на Юге Украины. В состав незаконного вооруженного формирования оккупанты также планировали привлекать бывших силовиков.

По предварительной информации, командиром этого формирования назначен уроженец россии, ранее проживавший в Киевской области.

Согласно информации на пропагадистских ресурсах, незаконное вооруженное формирование возглавляет Александр Коротаев.

Александр Коротаев СМИ сообщали, что ранее Коротаев являлся заместителем начальника ГУ МЧС в Одесской области. В начале 2010-х Коротаев был активным сторонником партии «Сильная Украина» Сергея Тигипко, которая впоследствии объединилась с «Партией регионов». От нее же баллотировался в Одесский областной совет, активно используя в своей политической деятельности административный ресурс, ведь открыто агитировал своих подчиненных голосовать за эту политическую силу.

По информации из украинских источников, Коротаев уехал с территории Украины в Молдову в июле 2022 года, а затем появился в Херсоне уже в должности командира батальона коллаборантов.

О создании подобных формирований также заявляли гауляйтеры оккупированной части Запорожской области.

Напомним, как контрразведка СБУ обнаружила сеть зэков, которых для шпионажа вербовала фсб.

Также напомним, как в СБУ рассказы, что, выбирая зэков в российских тюрьмах, главарь ЧВК «Вагнер» обещал им, что они смогут «смыть свои грехи» кровью украинцев и получат «чистые» документы. Но, несмотря на обещания, их забрасывают на передовую как «пушечное мясо».