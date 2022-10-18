Гауляйтер сальдо объявил об «эвакуации» жителей Херсонщины и Снигиревки, а суровикин заговорил о «непростых решениях»

Оккупанты планируют отселить жителей ряда захваченных населенных пунктов на левый берег Днепра, из-за непростой ситуации в в зоне проведения «специальной военной операции».
Об этом идет речь в заявлениях командующего объединенной группировкой сил рф генерала армии сергея суровикина и гауляйтера владимира сальдо.
«В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженная. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российский войск. Прежде всего это касается Купянска, Краснолиманска и Николаево-Криворожского направления», - заявил суровикин.
Также пророссийские милитаристские телеграм-каналы, приводят слова суровикина, который заявил, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, так как «она непростая, не исключается принятие непростых решений».
Вместе с тем назначенный оккупационной властью гауляйтер владимир сальдо, заявил, что жителей ряда оккупированных россиянами территорий переселят на левый берег Днепра.
«В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил сальдо.