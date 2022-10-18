Гауляйтер сальдо объявил об «эвакуации» жителей Херсонщины и Снигиревки, а суровикин заговорил о «непростых решениях»

Оккупанты планируют отселить жителей ряда захваченных населенных пунктов на левый берег Днепра, из-за непростой ситуации в в зоне проведения «специальной военной операции».

Об этом идет речь в заявлениях командующего объединенной группировкой сил рф генерала армии сергея суровикина и гауляйтера владимира сальдо.

«В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженная. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российский войск. Прежде всего это касается Купянска, Краснолиманска и Николаево-Криворожского направления», - заявил суровикин.

Также пророссийские милитаристские телеграм-каналы, приводят слова суровикина, который заявил, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, так как «она непростая, не исключается принятие непростых решений».

Вместе с тем назначенный оккупационной властью гауляйтер владимир сальдо, заявил, что жителей ряда оккупированных россиянами территорий переселят на левый берег Днепра.