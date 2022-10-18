Украина на пути в НАТО находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, - Столтенберг

Заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

«Я абсолютно уверен, что Украина находится в совершенно ином положении, чем Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия - это давние партнеры по НАТО, есть консенсус по поводу их членства в альянсе... А в Украине мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритет - оказание военной поддержки»,- пояснил он.

Он также выразил уверенность, что в будущем Украина станет членом НАТО.

Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО. 4 октября Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Североатлантический союз.