Факт обращения за помощью к Ирану является признанием кремлем своего военно-политического банкротства, - Зеленский

Обращение россии за военной помощью к Ирану свидетельствует о ее «военно-политическом банкротстве».

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации.

«Нужно помнить, что сам факт обращения россии за такой помощью в Иран является признанием кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты», – заявил президент.

По его словам, стратегически это россии ничем не поможет.

«Это лишь дополнительно доказывает миру, что россия – на траектории своего проигрыша и пытается вовлечь в своих союзников в терроре еще кого-то. Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов могут возникать определенные надежды, расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предварительные их расчеты», – сказал глава государства.

Главное из обращений: