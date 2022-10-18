Более 150 тысяч жителей Харькова лишились крыши над головой из-за обстрелов россиянами

Более 150 тысяч жителей Харькова лишились крыши над головой из-за постоянных обстрелов города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Город Харьков подвергся тотальным вражеским обстрелам, начиная с 24 февраля... На сегодня более 150 тысяч человек лишились крыши над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на Запад Украины или в другие области, кто за границу. Но много харьковчан осталось. Поскольку город Харьков до войны считался студенческой столицей Украины, и мы имеем общежития. Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым негде жить, а также обеспечиваем их всем необходимым», - рассказал Терехов.

Также он отметил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру Харькова, город полностью готов к началу отопительного сезона.

«Враг накануне отопительного сезона пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру, энергетические источники питания, котельные, ТЭЦ. Но я хочу отметить, что у нас больницы уже с теплом. Погодные условия на сегодня позволяют нам пока не включать отопление в жилых домах. Как только погодные условия изменятся, произойдет снижение среднесуточной температуры воздуха, конечно, мы будем запускать отопительный сезон», - подчеркнул Терехов.

Кроме того, городской голова Харькова рассказал об оперативной ситуации в городе, который сегодня утром подвергся очередным ракетным обстрелам со стороны российского врага.