Контрнаступление должно было показать партнерам, что одно дело — принять участие в помощи жертве, другое — наказать агрессора, - Резников

Контрнаступление должно было показать партнерам Украины, что одно дело — принять участие в помощи жертве, и совсем другое — наказать агрессора.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников, пишет со ссылкой на New Yorker.

Так, Резников рассказал, что почувствовал усталость летом в некоторых западных столицах. Отношение, по его словам, было следующим: «хорошо, мы помогли украинскому сопротивлению, мы не позволили ему быть уничтоженным».

Резников и другие украинские чиновники хотели продемонстрировать своим партнерам на Западе, что украинская армия может отвоевать большие участки оккупированной россией территории.

«Контрнаступление показало бы, что одно дело – принять участие в помощи жертве, – другое – понять, что ты можешь наказать агрессора» , – сказал Резников.

Как отмечает издание, в июле военные представители Украины, США и Великобритании собрались на базе Европы, чтобы обсудить возможные сценарии. Отправной точкой украинской стороны была развернута кампания по всему южному фронту, стремление освободить не только оккупированный Херсон, но и сотни квадратных километров в Николаевской и Запорожской областях.

Военные стратеги собирались в трех комнатах, разделенных по странам, где эксперты проводили одни и те же кабинетные учения. Часто работали по двадцать часов в сутки, а американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев.

«У нас есть более сложные алгоритмы и методологии, когда речь идет о таких вещах как планирование логистики и расчет количества боеприпасов. Идея заключалась не в том, чтобы сказать им, что делать, а, скорее, в том, чтобы дать им разные подходы, чтобы проверить их планы», – говорит высокопоставленный источник в министерстве обороны.

Начальные командно-штабные учения показали, что объединенное наступление через южный фронт дорого обойдется украинской технике и живой силе.

«Это выглядело опрометчиво», - отмечает автор статьи.

На юге Украина атаковала российские позиции по предоставленным США высокоточным ракетным системам. В ответ российские генералы перебросили значительное количество подразделений из Харьковской области, чтобы поддержать силы под Херсоном.

Стратеги, как говорится, остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили о планах.