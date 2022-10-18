ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T уже интегрирован в систему ПВО Украины

Уже 238-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 октября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 19 октября.

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00:45 Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T уже интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Military Media Center.

«Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины, имеет хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии», — сказал Игнат.

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ анонсировал поставки комплекса NASAMS, что также усилит ПВО нашего государства.

00:25 российско-оккупационные войска 18 октября снова обстреливали территорию Сумщины. За сутки на территории области зафиксировали 64 прилета, есть жертвы, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В течение дня россияне четырежды обстреливали населенные пункты Сумщины. По словам Живицкого, избивали прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии.

В Юнаковской общине в результате удара по центру одного из сел погибли двое жителей, еще один ранен. Повреждены амбулатория, котельная и линия электропередач.

Хотинская община подверглась артиллерийским обстрелам: там повреждены здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее 5 домов.

В то же время по Новослободской общине россияне ударили из минометов. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка и линия электропередач.