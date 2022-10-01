Иран в очередной раз отрицает поставку оружия россии для войны против Украины.

Представитель министерства иностранных дел Насер Канаани заявил, что Иран «всегда выступал против продолжения войны» в Украине.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты имеют «широкие доказательства» использования россией именно иранских беспилотников, и того, что Иран может готовиться поставлять агрессору еще больше дронов.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что Иран согласился отправить россии дополнительные беспилотники, а также ракеты повышенной точности семейства Fateh и Zolfaghar.

Иранские официальные лица называют эти сообщения "ложным". По словам Канаани, Иран готов вести переговоры с Украиной, чтобы снять все обвинения.

Вместе с этим, как пишут Экономические новости со ссылкой на The New York Times, Иран отправил инструкторов в оккупированную часть Украины, чтобы помочь россиянам преодолеть проблемы с приобретенным у Тегерана парком беспилотников, сообщили американские официальные лица, ознакомленные с секретными разведывательными данными. еще одним сигналом о росте взаимодействия между Ираном и россией с момента вторжения Москвы в Украину.

Иранские инструкторы работают на российской военной базе в Крыму, где базируется множество беспилотников, доставленных из Ирана. Инструкторы принадлежат к Корпусу стражей исламской революции, подразделению иранских вооруженных сил, определенному Соединенными Штатами как террористическая организация.

В последние дни иранские беспилотники стали весомым оружием для россии, использующего их в рамках широких ударов по всей Украине против энергетической инфраструктуры и других гражданских объектов. Прибытие иранских инструкторов совпадает с активизацией использования беспилотников в Украину и свидетельствует о более глубоком вовлечении Ирана в эту войну.