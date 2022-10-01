Война на Николаевщине: За ночь ВСУ уничтожили 12 дронов-камикадзе

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 18 октября доступна по этой ссылке.

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07:53 В Николаевской области ВСУ уничтожили 12 дронов-камикадзе, сообщает ОК «Юг».

Ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136.

Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» и один воинами Национальной гвардии Украины.

07:06 В Южнобугском операционном районе обстановка существенных изменений не претерпела. Она стабильно контролируется Силами обороны, сообщает ОК «Юг».

Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает огневое поражение по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

Дважды были обстреляны из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе. Без потерь. Вражеской авиацией нанесено 3 удара в район Давыдова Брода.

Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника. Вражеские потери составляют 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа «Акация» и «Мста-С», танк, 3 единицы автобронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых готовы к активным действиям 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр».