Военный бизнес: Оккупанты могут у своих командиров откупиться от первой линии фронта

«Если военнослужащий не хочет находиться на первой линии фронта, он обязан заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии понесут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с первой линии в тыл.

«Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещал шойгу и путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманули», - отметили в Страткоме.

Напомним, в военнослужащий незаконного вооруженного формирования «лднр» на первой линии фронта Херсонского направления понимает, что ждет их в ближайшее время: «Будет полная задница. Это только начало, Коля».