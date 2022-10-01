Ким призвал не вестись на вражеские ИПСО и предупредил о возможном обстреле оккупантами Херсона

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в очередной раз призвал жителей области доверять только проверенным источникам информации, так как оккупанты активно запускают информационно-психологические спецоперации (ИПСО).

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

— Работа ведется по всем направлениям, наши воины – красавцы. Российские оккупанты включают массовое ИПСО, что там кто-то едет, массовые обстрелы, миллион целей, миллион ракет, оттуда эвакуируемся, ядерная бомба. Ерунда это все — не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам, видим, как наши военные дают под зад российским оккупантам, - заявил Ким.

Также глава ОВА рассказал, что в Чаплинке оккупанты готовят позиции для ствольной артиллерии, чтобы, вероятно, обстреливать Херсон.