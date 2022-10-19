Российская армия продолжает ощущать острую нехватку в офицерах, что негативно отображается на ее состоянии

Британская разведка отмечает, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном различных уровней и это отражается как на эффективности сил рф, так и их моральном состоянии.

Об этом говорится в обзоре за 19 октября.

Разведка констатирует, что на восьмой месяц открытой войны против Украины основные элементы военного руководства в силах рф «все более дисфункциональные».

«На тактическом уровне почти точно ощущается все большая нехватка подготовленных младших офицеров, которые могли бы организовать и командовать подразделениями только что мобилизованных резервистов», – отмечается в обзоре.

В разведке добавили, что есть свидетельства очевидцев о том, что стрельба с гибелью 11 российских солдат под Белгородом от пуль товарища 15 октября 2022 года произошла после пренебрежительных комментариев офицера в отношении рекрутов-представителей нацменьшинств.

«Проблемы с лидерством на низших звеньях управления, скорее всего, ухудшает и так низкий моральный дух и слаженность многих российских подразделений», – считают в британской разведке.

Разведка напоминает, что за время полномасштабной войны сменили уже четырех из пяти генералов, которые занимались командованием, и пока это не особо помогло Кремлю улучшить успехи на поле боя.

«Недостаток непрерывности командования, возможно, будет иметь большие негативные последствия, чем в армиях западного образца - поскольку российская доктрина предполагает, что разработка планов тесно связана лично с командующим, а не более широкой командой», – отмечает разведка.

Напомним, 8 октября стало известно, что путин назначил российского генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в Украине. При этом вся военная карьера Суровикина проходит через скандалы и преступления.