«Били молотком, пытали током, подвешивали. Даже звери себя так не ведут»: Николаевская морпех рассказала о пытках в российском плену

26-летняя военнослужащая 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михайла Белинского Анна О., которая вернулась из российского плена, рассказала о пытках и нечеловеческом отношении со стороны оккупантов, а также о том, что помогло выжить.

Еее рассказ приводит «Укринформ».

В плену девушка была 6 месяцев и 4 дня. Она с посестрами и побратимами вышла с завода «Азовсталь», когда оккупанты начали его бомбить. Девушка говорит, если бы не сдались в плен, точно бы умерли.

- Сейчас не верится… столько раз оно снилось, что ты дома…, – признается Анна.

О плене она рассказывает со слезами.

- Обращались с нами, как звери. Я вам скажу больше: даже звери так не ведут себя. Они били девушек, они пытали девушек током, били молотками, это легче всего. Подвешивали. О еде я вообще молчу, потому что она была прокисшая. Даже собак так не кормят. Кто был с татуировкой… нам хотели отрезать руки, отрезать татуировки, ошпаривали кипятком просто за то, что ты есть, за то, что ты в морской пехоте, за то, что говоришь на украинском языке, - рассказывает о пережитых ужасах военнослужащая.

На вопрос, а что помогло выжить, признается: «Мечта, что вернемся домой».

- Мы не изменили присяге, девушки-медики не изменили своей. Этим и жили. Просто надеждой на то, что мы вернемся домой, - рассказывает девушка.

Муж военнослужащей находится в российском плену, а ребенок - на оккупированной территории, мама - в Николаеве. Никого из родных она не слышала уже более полугода.

На вопрос, знали ли девушки, что они в списках на обмен, Анна ответила, что не знала:

- Говорили, что нас не будут менять, что мы будем сидеть до конца «специальной операции», а там, может, повезет, и мы поедем домой, а может, и нет. Говорили, что нас, на крайний случай, просто расстреляют, как собак. Говорили, что мы здесь никому не нужны, противными словами оскорбляли - и все на этом.

Напомним, среди 108 освобожденных из российского плена женщин 32 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Позже 36-я ОБрМП опубликовала видео, как 17 октября из российского плена командование бригады встречало женщин-военнослужащих.